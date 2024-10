Del Genio: "Una follia i divieti ai tifosi, ora sono riconoscibili! Furti? Non c'è un disegno..."

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8 e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Linea Calcio': "L'unico motivo per l'esclusione di Politano dalla Nazionale è il nuovo sistema, il 3-5-1-1, e quindi non c'è spazio per gli attaccanti esterni. Spalletti non ipotizza neanche un cambio di sistema di gioco, anche perché mancano anche le altre ali come Zaccagni ad esempio. Per questo credo che sia semplicemente una questione tattica.

Divieto tifosi finito? Per me nessuna gara è a rischio, visto che i tifosi sono riconoscibilissimi, devono fare la tessera del tifoso e tante altre richieste. Per me è pura follia quando viene impedito alle persone di non andare a vedere le partite visto che ora per farlo bisogna adempiere a diecimila richieste.

Casi Neres, Juan Jesus e Politano? Non credo ci sia un disegno contro i giocatori del Napoli. I calciatori sono delle persone benestanti, che hanno grandi macchine e grandi orologi. Come altre persone benestanti finiscono nel mirino dei malviventi. Bisogna dire che queste cose succedono in tutte le parti del mondo. Sfogo Juan Jesus? Lo condivido, ma bisognava scriverlo meglio perché qualcuno ha mal interpretato, doveva specificare che si riferiva ai delinquenti e non a tutto il popolo napoletano".