Del Genio: "Una squadra con McT, De Bruyne, Hojlund e Alisson non può fare 0,5 di xG!"

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Ne Parliamo il Lunedì: "lo abbiamo ripetuto per settimane che Alisson si trova meglio con Gutierrez che con Spinazzola che pure avanza come lui e occupa l'esterno, che De Bruyne lascia spazio a McTominay svuotando la sua posizione. Io dico solo che una squadra che ha in rosa McT, De Bruyne, Hojlund e Alisson non può fare 0,5 di xG. E non vale dire che era la Cremonese, anche il Lecce l'ha giocata a viso aperto, eppure abbiamo vinto soffrendo".

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