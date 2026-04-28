Rastelli: "Sarri? Ci credo poco. C'è un altro nome forse più adatto"
L'ex attaccante del Napoli e oggi allenatore, Massimo Rastelli, ha parlato ai microfoni della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero. "Conte? L’allenatore deve indirizzare il gruppo e non deve essere simpatico a tutti, soprattutto quando sei stato per due anni, Conte è integralista sotto questo aspetto. Quello che Sarri ha fatto a Napoli è impareggiabile, credo che non sia percorribile come per Mancini. Credo in Maresca e Grosso che potrebbero valorizzare molto il prodotto calciatori”.
"Cremonese? Il Napoli era chiamato ad un riscatto dopo le gare con Parma e soprattutto contro la Lazio, è sceso in campo carico e determinatissimo, ha subissato la vittoria con una prestazione di livello, ne ha pagato le pene anche la Cremonese che ha concesso gli spazi con il Napoli che è andato a nozze con questo”.
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