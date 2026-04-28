Schwoch: "Mi piace Sarri se parte Conte. Non vede l'ora di andare via dalla Lazio"

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L'ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch è intervenuto nella trasmissione su Televomero Il Bello del Calcio: "Panchina Napoli se parte Conte? Al momento mi piace Sarri come eventuale post Conte, lo vedo adatto per tornare e non vede l’ora di andare via dalla Lazio”.

“Bella vittoria ma ricordiamo che si è giocati sempre contro la Cremonese. Se vinci a Como sei quasi sicuro di portare a casa la matematica della Champions anche se per me ci siamo dentro comunque”.

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