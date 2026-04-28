Futuro Conte, Sosa: "Vedendo le gare con Parma e Lazio ho pensato una cosa"

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Intervistato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Roberto Sosa si è soffermato sulla situazione del Napoli: "Da chi ripartire? Bisogna innanzitutto sapere alcune cose: chi sarà l'allenatore? E poi quale ruolo, in Champions, vorrà avere il Napoli? Basterà esserci, vincere qualche partita e fare un po' di soldi, o provare ad andare avanti come accade a tante società in Libertadores?".

"lo vedendo le gare di Parma e con la Lazio il dubbio che il ciclo-Conte sia finito l'ho avuto. Ma anche ripensando a varie prestazioni - sottolineo le prestazioni - di questa stagione. I risultati non si discutono: Conte resta una garanzia assoluta. Ma il livello di gioco è stato godibile in non più di sette-otto gare. Solo l'allenatore sa cosa voglia da sé e quale progetto possa condividere. Però se poi a settembre-ottobre prossimi bisogna ricominciare ancora con 'e si gioca ogni tre giorni' o con altre frasi simbolo, allora le riflessioni è giusto le facciano tutti".