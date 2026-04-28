Del Genio: "Surreale una risposta di Conte in conferenza stampa"

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio per commentare le parole dell'allenatore del Napoli dopo la gara contro la Cremonese: "E' stato surreale quando Conte ha rimproverano la nostra categoria che aveva suggerito le cose giuste che poi lui ha fatto ed è andata bene. Questo è il motivo per cui non vado più alle conferenze, se lui con la sua risposta stravolge la realtà, non può esserci il confronto.

Bastava seguire le trasmissioni e noi lo abbiamo sempre detto mentre lui non l'ha fatto, e parlo di McTominay centrocampista. Conte ha fatto cose che io dicevo da tempo di fare ed è stato bravo, come Alisson titolare, McT che parte da più lontano. Speriamo che Conte abbia capito che Alisson fino a quando non ci saranno alternative in attacco deve giocare perché ti dà qualcosa di diverso rispetto agli altri".