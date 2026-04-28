Ricordate Mainoo? Maguire lo esalta: "E' già fortissimo, che talento"

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Harry Maguire è convinto: Kobbie Mainoo sta esprimendo il miglior calcio della sua carriera da quando Michael Carrick lo ha reintegrato stabilmente nelle rotazioni dei Red Devils. II difensore centrale del Manchester United, ai microfoni di MUTV, ha incensato il compagno di squadra, definendolo il migliore in campo già nella recente trasferta contro il Chelsea e confermando le ottime impressioni dopo l'ultima prova magistrale.

"Ha coperto ogni centimetro di campo, è stato incredibile", ha dichiarato Maguire, sottolineando la crescita esponenziale del giovane mediano. Secondo il veterano inglese, Mainoo sta finalmente trovando la propria dimensione, mettendo in mostra un repertorio tecnico che stupisce per maturità e completezza. Nonostante i soli 21 anni, il talento cresciuto nell'Academy sembra aver già preso in mano le chiavi del centrocampo di Old Trafford con una naturalezza disarmante.