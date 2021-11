Del Genio: "Uno come Ibrahimovic viene premiato in area dagli arbitri rispetto ad altri"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle polemiche di Roma-Milan: "E' un momento di grande confusione. Vorrei capire se ce la giochiamo ad armi pari. Per Spalletti pare di sì, io mi pongo la domanda perché abbiamo il retaggio di 3 anni fa in cui non ce la giocammo ad armi pari. Finora non è accaduto nulla di scandaloso, ma diversi episodi. Bisogna capire: questi rigorini si devono dare sempre o meno? Quando l'Empoli avrà un rigorino mezzo e mezzo così contro le milanesi o la Juve? L'Empoli contro l'Inter doveva averlo, a quel punto diremmo che sbagliano una volta per uno una volta per l'altro, invece la bilancia pende sempre dalla stessa parte. La sensazione c'è: Ibrahimovic è più facile venga premiato da un arbitro, rispetto ad Osimhen o Arnautovic o altri. Non è solo una sensazione...".