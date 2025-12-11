Benfica, Barreiro: "E' stata una grande partita! Buon segno giocare in casa in questo modo"

vedi letture

Leandro Barreiro, centrocampista del Benfica e autore del secondo gol della sfida vinta contro il Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sport TV al termine del match di Champions League: "È stata una grande partita. Una partita importante, una vittoria importante. E' un buon segno giocare in casa in questo modo. Il Benfica è andato a cercare il gol e sapevamo di dover scendere in campo con grande energia.

Il mio gol? È stato importante, proprio come ho detto due settimane fa contro l'Ajax. Il mio sogno è giocare in Champions League e per il Benfica. Sono felice di essere a questo livello".