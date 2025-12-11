Neres a Sport TV: "Benfica sottovalutato? No! Speciale essere qui, ma sono felice a Napoli"

David Neres, attaccante del Napoli, ha commentato la sconfitta in Champions League contro il Benfica ai microfoni di Sport Tv: "Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile. Sapevamo quanto fosse forte il Benfica qui allo stadio Luz, soprattutto io. Siamo venuti qui cercando la vittoria. Purtroppo non ci siamo riusciti. Ora è il momento di andare avanti, abbiamo un'altra partita domenica.

Il Napoli ha sottovalutato il Benfica? No, non sottovalutiamo mai nessuno. Scendiamo sempre in campo per dare il massimo. Sapevamo della forza del Benfica. Lo hanno dimostrato oggi e hanno portato a casa la vittoria.

Cosa ha significato per me questo ritorno al DA Luz? È molto speciale per me essere qui, in questo stadio dove ero felice, dove sono stato accolto con tanto affetto. È un po' strano essere dall'altra parte ora... Questo è il calcio. Non posso che ringraziare il Benfica e tutti i tifosi. Oltre ad essere molto felice a Napoli, mi sarebbe piaciuto anche essere da questa parte, dalla parte del Benfica. Sono stato qui, ora difendo i colori del Napoli. Sono felice a Napoli. Questo è il calcio".