Del Genio: "Vogliono il 5-0 della Juve contro i Primavera? Metà dei 10 rimasti non ha i 90'!"

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del caos dei mancati rinvii da parte della Lega: "Non si capisce la linea dei fenomeni della Lega. Non capiamo perché non si possa fermare il campionato, anche perché viaggiando e giocando si rischia solo di peggiorare le cose e fermarsi di nuovo mentre si poteva sfruttare 10 giorni probabilmente per far negativizzare la maggior parte e completare le terze dose. Così non si risolve invece il problema.

Se domani dobbiamo assistere alla farsa di un 5-0 per la Juve perché il Napoli ha 10 giocatori e 5 che non hanno i 90 minuti allora ridicolizziamo il calcio italiano. Convocare poi dei Primavera non pronti poi è assurdo, non vanno manco contati. Paradossalmente aveva ragione la Superlega nel mettere fuorigioco queste istituzioni vecchie, l'hanno presentata male ma non si può gestire il calcio così. E' appetitoso per qualcuno giocare contro i Primavera e avere i 3 punti sicuri, in tribunale invece non lo sono, se il Napoli va in campo come fessi con i Primavera la perde. Dovrebbe essere la Juve a chiedere il rinvio, come accaduto con l'Arsenal col Liverpool!.

Mancato rinvio? La Lega sono i presidenti. Sono loro stessi. E' il mondo dei furbi, i presidenti sono vittime e carnefici, qualcuno vuole approfittare per vincere contro i primavera, o tentare in tribunale, non vuole perdere l'occasione e provano a fregarsi tra loro invece di fare lega e quindi collaborazione. Ma ADL starà zitto di fronte ad una gara con i Primavera in campo o si presenterà alle tv?".