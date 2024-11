Del Piero chiarisce: “Io candidato a presidenza FIGC? Nulla di concreto, nessuno mi ha contattato”

Ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l'ex calciatore Alessandro Del Piero: "Cosa c’è di vero sulla mia possibile candidatura a presidente della FIGC? La situazione è molto semplice, non mi sono alzato una mattina e ho deciso di candidarmi. Anche perché per essere candidati bisogna essere supportati da qualcuno. Ad oggi nessuna delle componenti della FIGC mi ha chiesto di ricoprire questo ruolo, per cui se non t’invitano non puoi presentarti da solo.

Io qui a Sky sto benissimo, poi sono una persona molto aperta disponibile e da uomo di calcio m’informo su tutto e segui tutto. E’ ovvio che una situazione del genere, eventualmente deve essere presa in considerazione con uno spirito diverso. Sono anche stato accostato ad una frangia contro ad un’altra, io non sono quel tipo di persona. L’esperienza con Capello ci ha forgiato e ci ha visto vincenti, per me la squadra è fondamentale, e in questa situazione non è che un uomo o una donna cambia le dinamiche. Deve esserci una squadra e uno spirito di squadra per arrivare dove si vuole arrivare. Quindi per quanto mi riguarda non voglio lavorare contro qualcuno, tanto più per la FiGC. Per la Nazionale per la quale ho dato l’anima e ho vinto anche un Mondiale, non voglio mettermi a fare casino. Bisogna sedersi al tavolo con qualcuno per parlarne e in quella circostanza capire le dinamiche, ma non è così semplice. Ad oggi non c’è nulla di concreto. Anche in precedenza mi è capitato di parlare della presidenza di una squadra (la Juventus, ndr.), e poi non c’era nulla di concreto. Finora nessuna delle componenti, FiGC, AIC, mi ha contattato”.