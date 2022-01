Del Piero elogia Spalletti: "Valore aggiunto, fa da cuscinetto nelle situazioni scomode"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex calciatore della Juventus Alessandro Del Piero: "Spalletti rappresenta sicuramente un valore aggiunto per questa squadra. Nel campionato italiano di Serie A, ci sono club che possono contare su quel 'quid' in più dato loro dagli allenatori: è proprio il caso del Napoli. Certi allenatori riescono a dare gli indirizzi giusti a livello settimanale e quotidiano, trasmettendo non solo dettami tecnici ed impostazioni in campo, ma soprattutto la giusta mentalità, quella che va coltivata nel modo opportuno. I migliori tecnici sanno fare da cuscinetto quando si verificano situazioni scomode come addii e rinnovi. Per quanto riguarda il gioco, allora possiamo dire che il Napoli esprime bene il suo calcio nonostante le tante difficoltà avute nell'ultimo periodo".