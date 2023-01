Del Piero: “Il Napoli ha due qualità fondamentali che non sono scontate”

L'ex capitano della Juve Alessandro Del Piero ha parlato ai microfoni di 'Sky Calcio Club.

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex capitano della Juve Alessandro Del Piero ha parlato ai microfoni di 'Sky Calcio Club': "Quando il Napoli comincerà a pensare alla sfida con la Juve 3-4 giorni prima della partita allora avrà fatto l’ultimo step per consacrarsi come grandissima squadra. Parlando di step, in questi anni il Napoli ne ha già fatti parecchi con allenatori di un livello incredibile che la società è riuscita a portare in panchina. Da Benitez, Ancelotti fino a Gattuso, anche quelli che sono restati poco hanno fatto bene. L’unica cosa che si domandava era: ‘Potevi fare di più?’. Oggi il Napoli ha fatto degli step importanti, il prossimo check da fare sarà come passerà gennaio. E’ sempre stato un mese un po’ strano e quest’anno più degli altri anni, questo è un secondo campionato. L’altro ulteriore step sarà quando ricomincerà la Champions, come sopporterà il doppio impegno quando le partite pesano un po’ di più. Un conto sono i gironi, un altro se giochi per il dentro o fuori.