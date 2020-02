Del Piero sicuro: "La Serie A sta crescendo, penso a Inter e Lazio ma anche al Napoli degli ultimi anni"

Parlando ai microfoni di Sky, l'ex bandiera della Juventus Alessandro Del Piero analizza la situazione del Milan dopo l'arrivo di Ibrahimovic in rossonero: "Se l'hanno preso ci sarà un perché, Ibra è un giocatore eccezionale anche se per il Milan non è un momento facile, ora serve continuità. Vedremo se riuscirà ad averla contro il Torino. Un giocatore non basta per cambiare la squadra, ma una spinta può darla: per il resto serve tutta la squadra. Il suo arrivo è un segnale importante, anche per la Serie A, che continua ad attirare talenti come CR7 ed Eriksen. Il nostro campionato è in grande crescita, tutte le squadre stanno crescendo tantissimo, Inter e Lazio su tutte quest'anno, ma penso anche al Napoli degli anni scorsi".