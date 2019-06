Delio Rossi: "Diawara farà bene, ha una dote che manca alla Roma"

Delio Rossi, sulle colonne di Leggo, commenta il passaggio oramai prossimo di Amadou Diawara dal Napoli alla Roma. "A Fonseca manca uno con le

caratteristiche di Diawara. Hanno tutti giocatori monopasso. Uno col suo dinamismo farà bene. Se vuole fare il titolare in una grande squadra però deve

crescere in fase di possesso palla, deve saper guidare anche gli altri e saper rischiare. Cosa che non ha fatto a Napoli".