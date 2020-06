Delneri: "Con Gattuso è tornata la serenità, il Napoli stava crescendo prima dello stop"

“Ho visto qualche partita del campionato tedesco. senza tifosi l’ambiente è veramente freddo. Nelle partite d Coppa Italia non conterà il fattore campo, le partite saranno comunque indicative”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore di - tra le altre - Genoa e Udinese, Luigi a Delneri.

Come immagina le due partite di Coppa Italia di venerdì e sabato?

“Mentalmente ci sarà la consapevolezza della posta in palio. Immagino due belle partite, anche se senza pubblico”.

Si comincia con Juve-Milan...

“Nessuno parte avvantaggiato ma la qualità della Juve è differente. Comunque non mi piacciono i cinque cambi, sono troppi. Le partite saranno allenanti, ma intense. Si giocherà di continuo. Sarà importante stare bene anche mentalmente. Fare allenamento è una cosa, poi in partita c’è anche lo stress e aumenta la fatica”.

E Inter-Napoli, sabato, come la vede?

“Il Napoli nelle ultime partite, prima del blocco, ha dimostrato di essere in crescita. Si è tranquillizzato anche l’ambiente. Mi sembra che ci sia la giusta serenità. Gattuso ha dato il giusto equilibrio. L’Inter si gioca tanto, arrivare in finale sarebbe importante. Conte non è certo l’ultimo arrivato per stimolare i calciatori”.