Delvecchio: “Fabian mi piace perché ha il vizietto del gol. Nelle difficoltà può risolvere le partite”

"A me piace chi ha il vizietto del gol, Fabian Ruiz ce l'ha. Nei momenti difficili ed inaspettati possono risolvere le partite con gol decisivi".

TuttoNapoli.net

© foto di Stefano Di Bella

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex di Atalanta e Sampdoria, Gennaro Delvecchio, attualmente responsabile del settore giovanile del Lecce.

Cosa pensi della partita tra Atalanta e Napoli?

"Può accadere di tutto, la posta in palio è molto alta. Potrebbe essere cruciale per il percorso di entrambe: il Napoli sta attraversando un ottimo periodo, l'Atalanta deve essere affrontata sempre al top della condizione fisica, quindi non riesco a dare un risultato o un giudizio a questa gara, può accadere di tutto".

Entrambe saranno senza l'attaccante titolare, chi perde di più?

"Penso entrambe, perché parliamo di Osimhen e Zapata che giocheranno con loro ancora nei prossimi anni, ma che oltre ad essere molto forti ed un futuro importante, hanno anche un prezzo importante. Sono di calibro importantissimo".

Spalletti dovrà fare affidamento su Mertens

"E' un campione, sotto l'aspetto tattico sicuramente Spalletti farà qualche ritocchino perché le caratteristiche sono differenti. Soprattutto in fase offensiva. L'Atalanta è abituata a non giocare con Zapata a causa degli infortuni ed è uscita bene con Muriel lì davanti. Secondo me sono entrambi prime linee".

Quali sono i tuoi titolari a centrocampo per Spalletti?

"Faccio fatica a rispondere, vorrei vederli in allenamento. Sono quattro centrocampisti forti, hanno struttura, penso alla fine che a quei livelli devi farli sentire importanti tutti allo stesso modo, in quanto ci sono cicli diversi in campionato. Direi tutti e quattro, ci sono momenti in cui devi sostituire qualcuno per cali di forma o squalifiche, tutti e quattro hanno dimostrato valore. A me piace chi ha il vizietto del gol, Fabian Ruiz ce l'ha. Nei momenti difficili ed inaspettati possono risolvere le partite con gol decisivi".