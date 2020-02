Demme e quella passione per Maradona: "Ma non fate paragoni col miglior calciatore al mondo..."

Diego Demme, centrocampista del Napoli, nel corso della sua intervista a Sky Sport si è soffermato anche sul suo nome di battesimo, scelto dal padre che era un grande ammiratore dell'ex asso azzurro: "Non voglio essere paragonato a Maradona perché è il miglior calciatore della storia. Mio padre era un grandissimo fan di Diego ed è per questo che ha scelto questo nome per suo figlio".