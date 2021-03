Demme, l'amico: "Lo hanno paragonato ad una zanzara. Grande differenza col Lipsia"

Liberato Maisto, amico di Diego Demme, parla a Marte Sport Live: “Lo seguo dai tempi del Paderborn, è un professionista serio. Ha fatto sempre il suo dovere, suda la maglia in primis. Non sopporto alcune dichiarazioni delle persone del settore, guarda caso le fanno con i più forti della nostra squadra. L’hanno fatto anche con Higuain. In quest’ultimo periodo Demme è stato paragonato a una zanzara, forse non conosce nemmeno questo termine.

Istinto agonistico? Se a volte spinge verso la porta avversaria evidentemente lo farà perché glielo chiede l’allenatore. A Napoli ha fatto già alcuni gol, mentre al Lipsia solo uno in tanti anni di carriera. Lì si metteva davanti alla difesa e basta. Evidentemente sarà l’allenatore a dirgli di spingersi in avanti. Lui riesce a coprire quando gli altri spingono in avanti ma forse quando lui va in fase d’attacco non gli copre nessuno le spalle correttamente".