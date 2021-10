Demme pazzo di Osimhen: "Mai allenato con uno come lui, ha tutto per essere un top!"

Nel corso della sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, all'indomani della sfida vinta in Europa League contro il Legia Varsavia, Diego Demme ha esaltato le gesta di Victor Osimhen. "E' immarcabile?", gli viene chiesto e il centravanti nigeriano risponde così: "Quasi, sì. Sta facendo molto bene. Non mi sono mai allenato con uno come lui. Ci dà velocità, tecnica, davanti alla porta fa gol. Ha tutto ciò che serve a un grande attaccante, non ne ho mai visto uno come lui".