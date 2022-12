Di Battista: "Prima Calciopoli, poi altri scandali: togliete gli scudetti alla Juve!"

Il caso Juventus tiene impegnata anche la politica italiana. È il caso di Alessandro Di Battista, ex M5S, che interviene sull'argomento all'agenzia Dire

Il caso Juventus tiene impegnata anche la politica italiana. È il caso di Alessandro Di Battista, ex M5S, che interviene sull'argomento all'agenzia Dire: "I giornali scrivono di quanto sia ‘bravo Elkann’ che ha azzerato il Cda, di Del Piero e non del fatto che ci troviamo nuovamente in uno scandalo che coinvolge il mondo del calcio e i colletti bianchi che non finiscono mai in galera. Le intercettazioni sono sconvolgenti, così come lo è il caso Suarez.