Di Campli: “I tifosi si aspettano minimo una stagione come quella dell’anno scorso”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Donato Di Campli, operatore di mercato

TuttoNapoli.net

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Donato Di Campli, operatore di mercato: “Meluso? È un signore ed una persona che ha sempre viaggiato a fari spenti.

Se è il profilo giusto per sostituire Giuntoli dal punto di vista dello spogliatoio? È bravo anche a fare mercato, ha i giusti contatti in tutta Europa e potrebbe fare anche mercato. Anche se non ha lavorato nelle grandi squadre non è uno sprovveduto.

Anche Giuntoli arrivava dal Carpi quando è arrivato a Napoli. Ritengo che come si è avuta fiducia su Giuntoli si debba avere anche con Meluso. Lo conosco personalmente, è mio amico e non si aspettava la chiamata di De Laurentiis. È una persona a posto, un gran signore.

Meluso è un grande moderatore, ha portato il Lecce in Serie A. È un grande tessitore, un diplomatico, ma sa anche prendere decisioni drastiche se necessario. Con lui non ho fatto alcun tipo di affare, abbiamo un’amicizia che esula dal mondo del calcio.

De Laurentiis non voleva scorie rispetto a quanto successo in passato. Le persone andate via erano state scelte da Giuntoli. C’è un nuovo tecnico ed un nuovo management ed è giusto che si ricominci. I tifosi del Napoli si aspettano minimo una stagione come quella dell’anno scorso”.