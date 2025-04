Di Caro: "L'Inter perderà altro terreno, ma un Napoli col braccino sicuri le vinca tutte?"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il giornalista del Corriere della Sera Andrea Di Caro: “L’Inter in campionato ha una rosa che stacca le altre, Napoli compreso, che sta facendo di tutto per restare in scia. Le alternative che hanno i nerazzurri però non ce le hanno gli azzurri”.

“Se gli uomini di Inzaghi passassero il turno è chiaro che avrebbe altre sfide da preparare, ma il Napoli è sicuro di vincerle tutte? Nel secondo tempo ha Bologna non ha passato la metà campo, è stato messo sotto, dipenderà anche dagli azzurri se riuscirà a reggere. Oggi per gli uomini di Conte ci sono troppe fasi in cui va in difficoltà“.

“Calo nei secondi tempi? Vero che il Napoli ha giocato meno partite, ma spesso con gli stessi giocatori. E qui torniamo al discorso dell’alternanza che può fare l’Inter. Conte l’ha fatto nella stagione per infortuni o a causa del mercato”.

“Credo che ci sia anche una componente di atteggiamento, dopo aver trovato il gol subentra il braccino, subentra una pressione. Conte ha sempre parlato di obiettivo Champions, del lavoro fatto rispetto all’anno scorso, ora invece ci sono pressioni Scudetto. Penso ad una molla psicologica unità ad un discorso di stanchezza“.