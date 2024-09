Di Fusco: “20 anni di presidenza ADL notevoli, ma manca una cosa…”

vedi letture

L'ex portiere azzurro Raffaele Di Fusco è intervenuto nel corso di ‘Marte Sport Live’ su Radio Marte

L'ex portiere azzurro Raffaele Di Fusco è intervenuto nel corso di ‘Marte Sport Live’ su Radio Marte: “Cambio modulo? Conte ha a disposizione una rosa che gli può consentire di variare i sistemi di gioco. Nell’organico tuttavia manca un centrale di difesa alternativo ai titolari, ma Conte può ovviare con altre soluzioni. Per esempio quando giocherà David Neres, poiché il brasiliano non penso faccia il lavoro di Politano venendo a difendere sino alla propria metà campo, è probabile che voglia un centrocampo più dinamico e fisico. E in questo senso i due scozzesi sono stati presi anche con questa prospettiva tattica.

Venti anni di De Laurentiis? E’ stata una grande cavalcata, ci sono delle pecche come la mancanza di un centro sportivo di proprietà, ora speriamo si sia deciso a costruirlo. Ma non c’è dubbio che siano stati 20 anni importanti”.