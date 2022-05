Di Fusco attacca ADL: "Ha fatto 700 danni in una sola intervista dopo otto mesi di silenzio!"

"Ma è normale che un presidente parli così di un allenatore che deve rimanere anche il prossimo anno?".

L’ex azzurro Raffaele Di Fusco, durante la trasmissione Ne Parliamo il Martedì su Canale 8, ha criticato le ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis su Luciano Spalletti: Ma è normale che un presidente parli così di un allenatore che deve rimanere anche il prossimo anno?.

Ha fatto settecento danni in unica intervista, dopo essere stato zitto otto mesi. A questo punto siamo sicuri che sia un bene che parli? Lui pensa di essere un bravo comunicatore, ma non è così. Ha ancora sbagliato con questi riferimenti al cinema, il calcio non è il cinema. Bisognava capire dove ci sono state mancanze per migliorare, ma non facendo quelle dichiarazioni.