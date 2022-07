Di Fusco: "Dybala? ADL non farà due strappi alla regola. Acquisti? Faccio un solo nome"

Mertens? Spero che il centravanti belga resti nel capoluogo campano anche per questioni sentimentali.

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Microfono Aperto' su Radio Sportiva: "Paulo Dybala al Napoli? Non penso che Aurelio De Laurentiis faccia due strappi alla regola. Il presidente farà uno sforzo economico per rinnovare il contratto di Kalidou Koulibaly, dubito che sforerebbe il tetto ingaggi anche con l'argentino. Ma dall'imprenditore cinematografico possiamo aspettarci un po' di tutto".

Nuovi acquisti? Faccio un solo nome: Salvatore Sirigu. Lo conosco molto bene e credo che farebbe crescere non poco Alex Meret".

Diatriba Spalletti-De Laurentiis? Il presidente parla di scudetto, l'allenatore afferma che sarà complicato anche confermare la Champions League. Io sono più allineato con il pensiero del mister. Il Napoli, al momento, è inferiore ad almeno tre squadre: Inter, Milan e Juventus.

Mertens? Spero che il centravanti belga resti nel capoluogo campano anche per questioni sentimentali. Ha dato tanto agli azzurri, sarebbe un vero peccato lasciarlo andare via così anche perché ancora molto forte".