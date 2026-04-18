Di Fusco: "Finale in crescendo per il Napoli. Futuro? La società è già al lavoro"

vedi letture

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

Parma-Napoli?

"Bisogna dare i meriti alla squadra di Carlos Cuesta per la partita in fase difensiva che ha fatto. Al Napoli è mancato un giocatore forte strutturalmente come Lukaku. Contro il Parma ritengo che il maggior errore sia stato di Juan Jesus che ha sbagliato la preventiva".

"Il Napoli andrà in crescendo fino alla fine. Man mano che sono rientrati gli infortunati, infatti, riprenderanno sempre di più la condizione. E dovrebbe quindi fare un finale in crescendo, almeno sulla carta".

Il futuro?

"Si è parlato di abbassare l’età media e gli ingaggi. Quindi il riferimento va all’addio di Lukaku, Spinazzola, Juan Jesus, Anguissa. Ma credo che sia una situazione già analizzata dalla dirigenza”.