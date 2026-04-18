Maradona jr: "Sceglierei Sarri per la Nazionale. Lukaku? Non si agisce così"

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Diego Armando Maradona junior, allenatore, ha parlato ai microfoni di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

La mia frase su McTominay come Gesù?

"L’ho detto perché è una cosa che penso".

"Il Napoli è evidente che abbia un calendario più semplice, però di solito quando ha le cose più semplici quest’anno ha un po’ zoppicato. Quella con la Lazio è una partita che apre a un prima e un dopo, perché vincendo domani il Napoli potrebbe mettere una seria ipoteca sulla qualificazione in Champions e sul secondo posto".

"In Milan-Udinese ho visto un giocatore che è rinato ed è Zaniolo, mi fa piacere perché è un talento. L’Udinese stava molto meglio e ha vinto meritatamente la partita. La penso come Rabiot, perché ha detto che hanno un po’ perso il fatto di correre l’uno per l’altro. Questo dà ancora più lustro allo scudetto dell’anno scorso, senza coppe il Napoli era quasi obbligato a vincere le partite, mentre le altre no".

"Il Napoli ha avuto più difficoltà dell’anno scorso, gli sono mancati più giocatori, però poi per com’è andato l’anno ci si aspettava qualcosa di più in termini di gol. Io continuando a vedere le statistiche e per quanto produce il Napoli, essere secondi è un miracolo".

Conte o Allegri per la Nazionale?

"É difficile scegliere. Fossi nel presidente federale, un po’ per cuore e un po’ per gusto non punterei su di loro. Ma punterei su Sarri".

"L’unico sistema tattico per non togliere certezze ai Fab Four è giocare con il rombo a centrocampo, con Lobotka vertice basso e De Bruyne vertice alto. Ma poi ci sarebbe una mancanza di fianco a Hojlund, senza un partner d’attacco di ruolo se non adattato".

"Quella di Lukaku è una storia strana. Capisco il fatto di curarsi altrove dopo ciò che è successo, però ha preso una decisione unilaterale e questo non si fa. Mi sembra la fine più brutta. Conte? Quando c’è un rapporto del genere puoi aspettarti di tutto, però sicuramente non gli ha fatto piacere. Credo che si parleranno, le strade si divideranno, ma resterà il rapporto di sempre”.