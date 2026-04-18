Conte può sorridere: Rrahmani recuperato, torna tra i convocati per la Lazio

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Dopo poco più di due mesi di stop, però, il difensore è riuscito a recuperare, tornando a disposizione dello staff tecnico.

Buone notizie per il Napoli in vista della sfida contro la Lazio allo stadio Maradona: Amir Rrahmani ha recuperato dall’infortunio ed è regolarmente convocato per la gara di quest'oggi. Il difensore kosovaro rappresenta un rientro molto importante per la squadra di Antonio Conte, soprattutto in vista del finale di stagione. Pur partendo inizialmente dalla panchina, Rrahmani è pronto a dare il suo contributo anche a gara in corso, offrendo esperienza e affidabilità al reparto arretrato azzurro.

Il recupero dopo l’infortunio

Rrahmani si era fermato a febbraio nella sfida contro la Roma, riportando una lesione di alto grado al bicipite femorale che aveva fatto temere la fine anticipata della sua stagione. Dopo poco più di due mesi di stop, però, il difensore è riuscito a recuperare, tornando a disposizione dello staff tecnico. Considerati i diversi problemi fisici avuti nel corso dell’annata, il suo impiego sarà gestito con attenzione per evitare ricadute. L’ultimo allenamento a Castel Volturno ha sciolto ogni dubbio: Rrahmani sarà della partita contro la Lazio, pronto a rientrare gradualmente nelle rotazioni.