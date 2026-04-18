Ferrara alla Gazzetta: "Conte è ancora la persona perfetta per Napoli"

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Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'opinionista e commentatore DAZN, Ferrara ha commentato il futuro di Antonio Conte e il momento del Napoli:

Dalle dichiarazioni di Conte e De Laurentis la storia d'amore tra il tecnico e il Napoli sembra avviarsi alla fine.

«L'anno scorso ero convinto che Antonio sarebbe rimasto e così è stato. In questa stagione, a un certo punto, ho avuto il dubbio che andasse avanti, poi mi sono ricreduto. Spero che l'incontro tra lui e il presidente ci sia presto e parlino del futuro».

Se Conte lasciasse il Napoli, chi vorrebbe al suo posto?

«È un'eventualità che ora non prendo in considerazione. Conte è la persona perfetta per continuare questo progetto».

Però è anche uno dei candidati per guidare la Nazionale...

«È vero, in una situazione così difficile del calcio italiano, può essere la figura giusta, ma questo non vuol dire che sarà di sicuro il nuovo ct. Lui e Allegri non sono liberi: dipende dai loro club».