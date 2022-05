Di Fusco: “Il Napoli non vincerà mai lo Scudetto senza questi quattro fattori”

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto in occasione dell’Oscar Campano, premio dedicato a Pasquale D’Angelo

TuttoNapoli.net

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto in occasione dell’Oscar Campano, premio dedicato a Pasquale D’Angelo: “La stagione del Napoli è stata positiva perchè l’obiettivo primario era la qualificazione in Champions League. La classifica ha detto che potevamo puntare allo Scudetto, purtroppo non ci siamo arrivati perchè manca qualcosa per raggiungere il risultato. Intendo il rapporto con i tifosi, qualcosa nella struttura societaria, qualcosa nella squadra e in più credo che Spalletti abbia sbagliato 3-4 partite fondamentali. Capita, voglio ricordare che ha fatto un lavoro straordinario prendendo un Napoli a pezzi e rivalutando tanti giocatori importanti. Secondo me ha commesso degli errori tattici nel finale di campionato e se non ci sono questi quattro fattori lo Scudetto non lo vincerai mai”.