Di Fusco: "Meret non è scarso con i piedi, non bisogna danneggiarlo"

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Gattuso ha anche rivisto le sue idee e questo è importante. Meret non è scarso con i piedi, non sarà bravissimo, ma non è inadeguato. Anche Buffon non calcia alla brasiliana ed è il miglior portiere al mondo. Non danneggiamo Meret che resta un patrimonio del Napoli. Poi ovviamente rispetto le idee di Gattuso, mi fa piacere che Meret sia sempre protagonista, quando viene chiamato in causa”.