Di Fusco: "Spalletti ha stravolto il Napoli, anche la posizione di Mario Rui è cambiata"

TuttoNapoli.net Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, è intervenuto l’ex calciaotre del Napoli Raffele Di Fusco: "Spalletti ha stravolto il Napoli con gli stessi uomini dell’anno scorso. Prima non si vedeva un Napoli che verticalizza in questo modo, con Gattuso questo non accadeva mai. Poi Spalletti ha modificato anche la posizione di Mario Rui. Ora il portoghese si accentra di più, quando l’azione si sviluppa verso destra va a fare quasi il terzo centrocampista”.