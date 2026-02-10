Di Fusco: "VAR? Ho la soluzione. Conte avrebbe ricevuto il rigore contro la Juve"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto l'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco: "Si danno troppi rigorini? Non si capisce più nulla. Si fischiano i rigorini e si lasciano andare quelle trattenute che precedono un calcio d'angolo. Juan Jesus ha preso un giallo a gioco fermo. Dovrebbero fischiare anche tutte le trattenute durante un calcio d'angolo. Non si sa più come i difensori possano difendere. Servono regole precise. Ultimamente gli arbitri lasciano andare tanto, arbitrano all'inglese, ma non sono capaci.

Su Vergara? Bisogna essere obiettivi. Questa volta è capitato a noi, ma altre volte capita contro. Stiamo andando davvero oltre. Bisogna adeguare il regolamento che sia all'altezza della bravura degli arbitri. Con questo regolamento non sanno arbitrare. Bisogna dare linee precise al VAR, con la richiesta degli allenatori, magari a tempo. Ad esempio, se Conte avesse avuto la possibilità di chiamare il VAR in Juventus-Napoli, avrebbe ricevuto il rigore sul contatto Bremer-Hojlund e sulla spinta contro Vergara. Bisogna riportare tutto alla normalità.

Napoli-Como? È una brutta gara, come contro il Genoa. Questa volta però sarà una partita tattica. Veniamo da due giorni di riposo. Mi aspetto che faremo una bella partita. Credo che sia molto importante quella contro la Roma. Andare avanti in Coppa Italia credo sia meno importante che non avere una qualificazione in Champions League. Vedremo anche i nuovi acquisti, come dal primo minuto Giovane. Credo che Conte si aspetti qualcosa di positivo da Beukema, dallo stesso Giovane e magari anche da Alisson.

La posizione di Buongiorno è un problema? Buongiorno come difensore centrale non va bene. È vero che dopo l'infortunio non è ritornato a giocare come prima. Ma non è stato aiutato. Non è un centrale, non lo è per tecnica. Credo che recupererà da queste prestazioni, è un bel giocatore così come lo diventerà Beukema".