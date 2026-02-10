Sky, Marianella: "Mossa Mainoo e grande lavoro anche psicologico, Manchester pazza di Carrick"

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista e telecronista Sky Massimo Marianella: "Carrick sta facendo un grande lavoro al Manchester United, conoscendo l'ambiente. Si è trasformato in un manager di grandissimo livello con una buona base di giocatori. L'ha assemblata meglio, ha dato una convinzione diversa e anche più relax rispetto ad Amorim. Un ex straordinario giocatore di questa squadra comunica la forza della maglia e dello stemma, oltre ad aver fatto alcune mosse tattiche come quella di far giocare Mainoo.

Non è una scienza esatta, ma essere stato un grane campione aiuta quando si fa l'allenatore. Carrick ha cambiato il flusso mentale e calcistico del Manchester United, tanto che della grande lista di nomi che si facevano come possibile nuovo allenatore dello United, da Zidane a seguire, non se ne fa più menzione. Tutti si chiedono: 'E se restasse Carrick?', sarebbe la decisione più giusta possibile".

