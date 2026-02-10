Il rimpianto di Pavoletti: "A Napoli ero impaurito, livello troppo alto per me"

Il rimpianto di Pavoletti: "A Napoli ero impaurito, livello troppo alto per me"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:30Le Interviste
di Fabio Tarantino

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari ed ex Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa al termine del match contro la Roma: "A Napoli sono arrivato impaurito, mi ero auto convinto che il livello fosse troppo alto per me, sono partito già con il freno a mano tirato. C'erano grandi campioni e mi ero convinto che non fossi al livello di quella squadra. Se fossi arrivato più spavaldo almeno un gol l'avrei fatto e mi sarei sbloccato. Ho giocato pochissimo. Piazza fantastica, ma ho giocato poco".