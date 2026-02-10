Auriemma: "Scudetto? Napoli in primavera senza Champions e l'Inter forse sì"

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto sul suo canale Youtube per commentare quelli che sono i temi principali del momento del club azzurro.

"Il Napoli, fortunatamente o sfortunatamente, io dico fortunatamente, con Antonio Conte ha capito che la doppia competizione non è cosa sua. Fare pochi punti in partite contro squadre di seconda e terza fascia vuol dire fare un cammino europeo indegno per una squadra come il Napoli.Tolto questo, il Napoli cosa ha adesso? L’impegno di Coppa Italia contro il Como, che non è facile perché è una squadra impegnativa, e poi ha solo il campionato. Deve superare una settimana pesante perché deve giocare contro il Genoa, che è una squadraccia perché ti toglie punti e si deve salvare, quindi vai ad ammattarti e devi fare attenzione. Poi giochi martedì contro il Como nei quarti di finale di Coppa Italia in gara secca e poi aspetti la Roma, che viene a giocarsela domenica prossima in serata. Roma che, avendo perso in maniera inopinata contro l’Udinese, ora vuole riguadagnare i punti persi, perché è lontana dal primo posto ma vicina alla zona Champions. Quindi verrà qui a vincere.

Tolto questo periodo complicato, il Napoli recupererà anche gli infortunati. Prima o poi torneranno, non è che sono morti, fortunatamente sono vivi e vegeti. Stanno recuperando, magari potevano rientrare prima, magari no, sta di fatto che adesso torneranno. Anguissa, Gilmour, Rrahmani, Politano: piano piano li rimetteranno in carreggiata. Che cosa vuol dire questo? Che quando il campionato entrerà nel vivo, cioè tra marzo e aprile, mesi in cui chi sbaglia è morto, il Napoli non avrà più la Champions League. L’Inter, secondo me, invece ce l’avrà ancora, perché supererà i play off. Ma io voglio vedere se la situazione non può ribaltarsi: il Napoli torna forte, spinge, e l’Inter comincia ad avere degli affanni perché i troppi impegni ti logorano, soprattutto mentalmente".