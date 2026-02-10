Juve, Thuram: "Napoli e Milan tiferanno per noi sabato? E' importante per la nostra classifica"

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, nella settimana che porta alla sfida contro l'Inter, è tornato a parlare e lo ha fatto ai microfoni di Sky Sport, ripartendo però dal 2-2 contro la Lazio: "È ovvio che siamo molto arrabbiati. Perché abbiamo fatto una buona partita. Penso che abbiamo dominato la Lazio: loro hanno fatto due gol credo sui due primi tiri. Se guardiamo a come è finita, con il gol del pareggio all'ultimo momento, allora sì, è un punto guadagnato. Però siamo comunque scontenti per come è andata questa partita".

Che cosa manca?

"Non so esattamente che cosa manca. Credo che siamo sulla strada giusta, perché lavoriamo bene e creiamo tante occasioni: dobbiamo solo fare qualche gol in più. Il gruppo ha un ottimo rapporto con il mister e abbiamo grande fiducia l'uno nell'altro per vincere le prossime sfide".

Napoli e Milan tiferanno per voi sabato.

"Penso soltanto a noi, soltanto alla partita. Certo, sarà molto importante vincere questa partita perché è il derby d'Italia. Però soprattutto sarà importante per la nostra classifica, per la lotta Champions".

L'Inter ormai è avviata a vincere lo Scudetto?

"No, non ancora. Tutto può succedere. Vediamo nelle prossime settimane".