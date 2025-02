Di Gennaro: "Mi aspettavo di meglio rispetto a Okafor. E poi è fuori ruolo..."

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La testa conta tantissimo in questa fase della stagione. Conte è bravissimo in questo, rende tutti partecipi e consapevoli e nonostante le assenze farà la scelta giusta. Non è arrivato il sostituto di Kvaratskhelia che sarebbe servito tantissimo. Mi aspettavo un acquisto del livello diverso di Okafor, serviva un calciatore pronto e lui non lo è. Poi Okafor è una seconda punta, deve ancora adattarsi. Negli Europei non stava nemmeno in panchina perché secondo l’allenatore ha un carattere difficile. Credo che Conte possa cambiare sistema di gioco, ma non sarà un problema questo perché i principi di gioco restano i soliti. Raspadori lega bene il gioco, ha fatto bene anche il 9, ma lo vedo bene al fianco di Lukaku. Raspadori avrà una bella chance, molti dicono che giocano sempre gli stessi ma è giusto che l’allenatore, avendo una gara a settimana, sceglie sempre quelli che gli danno più garanzie. Raspadori è un ragazzo serio, sempre pronto ed è uno di quelli che piacciono a Conte. Io torno sul fatto che un sostituto di Kvaratskhelia ci voleva, soprattutto perchè il Napoli ha incassato 75 mln.

Lazio? Baroni ha dato qualcosa d’importante alla squadra che fa un bel gioco. Castellanos non è male, Pedro sta vivendo una seconda giovinezza. Baroni gioca col 4-2-3-1, ma con pressione e sviluppo del gioco che è molto dinamico. Però il Napoli, a livello difensivo, è molto forte. Poi c’è McTominay che può viaggiare a circa 10.12 goal stagionali e questo è un dato fondamentale”.