Di Gennaro: "Sarri ha fatto grandi cose col Napoli, ha valorizzato giocatori"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto Antonio Di Gennaro, soffermatosi sulla questione legata a Sarri e l'approdo alla Juventus: "La Juventus potrebbe avere Sarri o Pochettino, chi va lì sa che deve vincere e non valorizzare la rosa. Sarri ha fatto grandi cose anche a Napoli, dove ha comunque valorizzato i giocatori. Per la Roma e il Milan ci sono società nuove. La Roma deve ancora capire i ruoli e come programmare. Giampaolo, Fonseca e Sarri per entrambe sono profili giusti".