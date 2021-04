Di Gennaro sul battibecco Elmas-Gattuso: "Già successo e la squadra ha reagito alla grande"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Antonio Di Gennaro, opinionista: "Napoli-Lazio è uno scontro diretto, la Lazio si giocherà le sue carte. Mancherà Luis Alberto e il Napoli dovrebbe approfittarne: è in un buon momento e dovrebbe sfruttarlo. Serve il quarto posto per la prossima stagione. Mertens oppure Osimhen? Con l'Inter avevo detto Osimhen anche per un discorso fisico, stasera invece penso che vista la difesa macchinosa della Lazio credo che Mertens possa essere più opportuno.

Bakayoko? Giocatore voluto da Gattuso, doveva dare personalità e filtro oltre che equilibrio. Ha dato meno di quanto doveva. Elmas? Battibecco con Gattuso ma quando è successo qualcosa del genere la squadra ha reagito alla grande. Magari è stato fatto anche per animare un po' la partita. Io ho avuto Gattuso come calciatore al Milan e fa parte del suo carattere. Milan? Certamente è un po' in calo e questo potrebbe essere determinante. Se Ibrahimovic rientra bene ha speranze, altrimenti dovrà soffrire fino alla fine".