Di Gennaro sulla Fiorentina: "E' ancora viva e sono arrivati giocatori forti"

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra?" per parlare del momento attuale della squadra di Palladino: "Se recuperano tutti sul piano della forma e l’allenatore fa le cose giuste, penso che la Fiorentina possa rimontare almeno una posizione in classifica e portare avanti il più possibile il discorso in Conference. A gennaio sono arrivati giocatori forti, poi ci sono quelli che devono recuperare dagli infortuni. Ma la rosa è competitiva".

Le dirette rivali della Fiorentina sono Bologna, Roma e Milan?

"La discontinuità l’ha trovata prima di tutto la Fiorentina, però i tre mesi mancanti possono dare molto. Il Milan è in momento veramente negativo, forse peggio della Fiorentina, la Lazio andrà avanti perché Baroni ha trovato un ambiente solido tra tifoseria e squadra. La Roma sta viaggiando, Ranieri ha ridato il sorriso a tutti: nei cambi è un fenomeno, questo incide molto sul risultato".