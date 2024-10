Di Lorenzo a Dazn: "I nuovi si sono integrati subito! Sul mio ruolo..."

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro l'Empoli: "È sempre bello tornare perché è un posto dove sono stato veramente bene. Ho vinto un campionato di B e fatto un campionato bene in A, nonostante la retrocessione, che poi mi ha portato a giocare nel Napoli".

Sei nuovi nella formazione titolare, come avete fatto ad amalgamarvi in così poco tempo?

"Questo è un aspetto importante, oggi ci sono tanti ragazzi arrivati nell'ultima sessione di mercato però forti che hanno dato da subito un bel contributo. Hanno avuto un impatto subito importante, noi vecchietti abbiamo cercato di farli sentire a proprio agio perché quando un calciatore sente la fiducia dell'ambiente dà molto di più. Oggi è un test importante per tutti quanti, su un campo difficile, contro una squadra che sta facendo bene. Sarà importante fare una bella partita".

Il ruolo di terzo centrale rappresenta la tua evoluzione naturale?

"Non lo so, durante la partita ci sono momenti dove devi cercare la posizione più giusta in campo. Definire bene un ruolo è diventato complicato, cerco di dare il massimo e mettere in campo le mie qualità al servizio dei compagni, poi che sia un pochino più stretto o più largo dipende dall'avversario che andiamo ad affrontare".