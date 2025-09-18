Di Lorenzo a Sky: "Io e Donnarumma ci siamo sentiti. E in ritiro in Nazionale..."
Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro il Manchester City: "La Champions ci era mancata, siamo felici di tornare a giocarla. Il City è fortissimo, ma questa gara ci servirà anche per misurare il nostro livello”.
Di Lorenzo ha poi raccontato un retroscena con Donnarumma, amico e compagno di Nazionale: “Ci siamo sentiti in questi giorni e abbiamo scherzato sulla partita anche durante il ritiro”.
Un pensiero anche per Kevin De Bruyne, ex compagno di squadra all’Etihad: “È un campione assoluto, lì ha vinto di tutto”.
Sui duelli personali non poteva mancare un riferimento a Haaland: “Sappiamo quanto sia devastante, in difesa servirà una prestazione di altissimo livello per contenerlo. Ma dovremo essere bravi anche in attacco, cercando di sfruttare i pochi punti deboli che hanno”.
Infine, un commento sui compagni McTominay e Hojlund: “Sono abituati a grandi sfide, non soffriranno la pressione della Champions”.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
