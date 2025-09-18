Di Lorenzo a Sky: "Io e Donnarumma ci siamo sentiti. E in ritiro in Nazionale..."

vedi letture

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro il Manchester City: "La Champions ci era mancata, siamo felici di tornare a giocarla. Il City è fortissimo, ma questa gara ci servirà anche per misurare il nostro livello”.

Di Lorenzo ha poi raccontato un retroscena con Donnarumma, amico e compagno di Nazionale: “Ci siamo sentiti in questi giorni e abbiamo scherzato sulla partita anche durante il ritiro”.

Un pensiero anche per Kevin De Bruyne, ex compagno di squadra all’Etihad: “È un campione assoluto, lì ha vinto di tutto”.

Sui duelli personali non poteva mancare un riferimento a Haaland: “Sappiamo quanto sia devastante, in difesa servirà una prestazione di altissimo livello per contenerlo. Ma dovremo essere bravi anche in attacco, cercando di sfruttare i pochi punti deboli che hanno”.

Infine, un commento sui compagni McTominay e Hojlund: “Sono abituati a grandi sfide, non soffriranno la pressione della Champions”.