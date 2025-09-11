Di Lorenzo, l'ex allenatore ammette: "Non mi aspettavo potesse arrivare a questi livelli..."

Aurelio Andreazzoli, ex allenatore dell'Empoli ai tempi di Giovanni Di Lorenzo, si è espresso proprio sul capitano azzurro in un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli: "Di Lorenzo non mi aspettavo potesse arrivare a questi livelli, sapevo che avrebbe fatto cose importanti ma non fino a questo punto.

Però lui è una persona speciale, sia come applicazione che come trasmissione di messaggi importanti ai compagni. Ha indossato la fascia di capitano del Napoli come ha fatto Maradona, ed io una volta gli scrissi che mi faceva molto piacere per le sue qualità e la sua abnegazione".