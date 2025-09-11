Di Livio lancia il Napoli: "Ha vinto con gli uomini contati, figuriamoci ora con due squadre..."

Angelo Di Livio, ex giocatore di Juventus, Fiorentina e della Nazionale italiana, è intervenuto in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com per parlare del percorso degli azzurri di Gattuso e anche del prossimo derby d'Italia fra Juventus ed Inter, in programma sabato.

Questo 11-1 della Norvegia cosa ha cambiato nelle speranze dell'Italia? "Sapevamo che la Norvegia poteva essere una squadra molto pericolosa, purtroppo in questo momento paghiamo la prova sbagliata in casa loro. L'unica possibilità è pensare di fare il nostro e vedere cosa succede. Ad un altro Mondiale visto da casa non ci voglio pensare".

Cos'ha pensato vedendo il 5-4 ad Israele? "Che purtroppo c'è ancora tanto da lavorare".

Su cosa? "Sulla fase difensiva per esempio. E questa cosa mi dà molto fastidio. Una volta eravamo maestri in questo, oggi è cambiato un po' tutto. La mentalità, la costruzione dal basso, non si pensa più a difendere. Questa cosa mi scoccia veramente tanto".

Serve un cambio di rotta? "Mi auguro che Gattuso possa ritornare alle origini: la squadra che si difende bene e non prende gol secondo me ha sempre una possibilità in più di vincere. È vero che hai fatto un gol in più degli avversari, però hai sofferto veramente tanto".

Ai vostri tempi c'erano dei blocchi di giocatori in squadre come Juventus, Milan e Inter. Oggi questo si vede meno: influisce? "È vero che si vede meno, ma diciamo che il problema è più profondo e da analizzare in molti aspetti per studiare la crescita del movimento".