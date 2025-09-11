Calzona: "Napoli regina del mercato, ora è competitivo anche in Europa! Bravo ADL"
Francesco Calzona, ex allenatore del Napoli e commissario tecnico della Slovacchia, commenta il bel momento della nazionale da lui allenata: “Sono contento, ancora non abbiamo fatto niente e aspetto la fine per poter gioire se raggiungeremo l’obiettivo”.
Che pensa del nuovo Napoli di Antonio Conte?
“Penso che il Napoli abbia fatto il miglior mercato. A parte De Bruyne, ha inserito calciatori di prospettiva: De Laurentiis ha investito bene i suoi soldi. È una delle favorite, anche se abbiamo 7-8 squadre attrezzate per fare bene. Non basta, bisogna riconfermarsi e questo è difficile: il Napoli sarà competitivo anche nelle coppe europee. Sarà un campionato equilibrato e affascinante. Per De Bruyne ho una stima immensa, mi piace tantissimo Hojlund e secondo me è un acquisto indovinato".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
