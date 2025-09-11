Calori esalta De Bruyne: "Fuoriclasse assoluto! Lucca? In crescita, ha una gran dote"

In attesa di tornare in pista, l'allenatore Alessandro Calori parla a TuttoMercatoWeb.com facendo un po' le carte al campionato di Serie A. "Chi è l'anti Napoli? Alla lunga l’Inter potrebbe essere l’antagonista principale del Napoli. La Juve però appare tosta. E deve mantenere quanto fatto nel pre campionato”

Sta brillando Vlahovic, che ha il contratto in scadenza e sembrava destinato a partire. “Tudor non si farà condizionare dal contratto. A fine anno Vlahovic andrà via a parametro zero, ma farà il professionista e Tudor lo utilizzerà ogni volta che potrà. La Juve deve pensare a vincere”.

E il Napoli? “A una buona squadra ha aggiunto un fuoriclasse assoluto come De Bruyne. Farà divertire con le sue giocate. L’assenza di Lukaku si farà sentire ma Hojlund e Lucca hanno la possibilità di crescere e dare una mano a questa squadra. Lucca è in crescita, ha spessore fisico”.