Di Lorenzo, l’ex allenatore: "E' il miglior terzino destro al mondo se sente la fiducia di tutti"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Gianluca Atzori, allenatore che ha fatto esordire Di Lorenzo tra i professionisti ai tempi della Reggina: “Sono contentissimo per la sua doppietta, questa è la norma per Giovanni! Veniva da un momento difficile sia col Napoli che con la Nazionale, ma gli alti e bassi fanno parte della carriera di qualsiasi giocatore. Giovanni è un ragazzo d’oro, vederlo esultare con gli occhi pieni di gioia mi ha fatto piacere. E poi vederlo anche come capitano dell’Italia è stata un’emozione: da italiano è un piacere essere rappresentato da un capitano come Giovanni!

Il feeling che Di Lorenzo ha con Spalletti è ormai viscerale, sono legati dallo Scudetto e da quella stagione straordinaria. Giovanni è un ragazzo sensibile, lo si è visto nel corso dell’ultima estate. Evidentemente c’erano tante cose che non andavano con il club o con il vecchio allenatore. Quando lo conquisti però è un ragazzo che ti dà tutto. È il miglior terzino destro al mondo? Sono di parte (ride ndr)… Ad oggi è tra i migliori, senza dubbio. Quando Giovanni sente la giusta alchimia con l’allenatore e con il gruppo diventa il migliore di tutti in quel ruolo. Lo sto vedendo di nuovo ad altissimi livelli.

Empoli? Conosco bene l’ambiente, sarà una gara particolare per il Napoli. Con Conte, però, gli azzurri stanno acquistando una mentalità diversa. Il campionato si vince con le piccole, sono partite fanno la differenza”.